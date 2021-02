Ongelukken door gladheid • Stormwind gemeten op IJsselmeer

Een weerstation op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen meet vanaf ongeveer 01.00 uur een windsnelheid van 8 beaufort. Dat betekent dat er daar sprake is van een sneeuwstorm. Op andere plekken in het noorden en westen van ons land bereikte de wind krachten van 6 of 7 beaufort.

Het is elf jaar geleden dat er voor het laatst sprake was van een sneeuwstorm in Nederland. Op 9 januari 2010 werden op enkele plekken in ons land deze windsnelheden gemeten.

Volgens Weerplaza zal de wind de komende uren nog gaan aantrekken. Vooral in open gebied kan het hard gaan waaien. Regionaal komen zware windstoten voor. De harde wind verergert de overlast van de sneeuw: het zicht wordt erdoor verminderd en opstuivende sneeuw kan duinen vormen.