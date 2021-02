Skiërs dood door lawine in Rocky Mountains

Bij een lawine zijn in de Amerikaanse Rocky Mountains vier skiërs om het leven gekomen. Vier anderen konden worden gered.

Reddingswerkers kregen kort voor het middaguur een zwak reddingssignaal binnen uit Millcreek Canyon, gelegen in een uitloper van de Rocky Mountains in de staat Utah. Daarop werd met helikopters een reddingsactie opgezet.

Doordat de acht slachtoffers lawinepiepers bij zich hadden konden ze onder de sneeuw vandaan worden gehaald. De overlevenden zijn per helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

De doden zullen naar verwachting morgen worden geborgen. Over hun identiteit is nog niks bekendgemaakt.

Volgens het Utah Avalanche Center is het in het gebied gevaarlijk doordat er recent veel sneeuw is gevallen. Zo was er ook vrijdag een lawine in hetzelfde gebied.