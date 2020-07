Stam en De Boer hervatten Amerikaans voetbalseizoen met nederlaag

Trainers Frank de Boer en Jaap Stam hebben het Amerikaanse voetbalseizoen hervat met een nederlaag. De Boer verloor met Atlanta United met 1-0 van New York Red Bulls en Stam was met FC Cincinnati kansloos tegen Columbus Crew: 0-4.

Siem de Jong startte in de basis voor FC Cincinnati, maar werd gewisseld door Stam. De oud-trainer van Feyenoord kon ook nog geen beroep doen op de geblesseerde Jürgen Locadia.

De Amerikaanse voetbalcompetitie MLS begon donderdag weer, nadat er een aantal maanden niet werd gevoetbald vanwege het coronavirus. De MLS, die voor de coronapauze pas twee speelrondes onderweg was, wordt in toernooivorm afgerond in Disney World in Orlando.