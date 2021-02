Tienduizenden protesteren tegen staatsgreep in Myanmar

In Myanmar hebben tienduizenden gedemonstreerd tegen de staatgreep van het leger, begin deze week. Ook werd de vrijlating geëist van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi, die door de militairen gevangen is gezet.

In de grootste stad Yangon riepen demonstranten leuzen tegen de militaire dictatuur en voor democratie. Van mensen langs de kant kregen ze water en eten aangereikt. Automobilisten gaven blijk van hun steun door op hun claxon te drukken en de betogers met drie vingers te begroeten. Ook in de tweede stad van het land, Mandalay, en in de hoofdstad Naypyidaw werd gedemonstreerd.