Lyon dankzij twee goals Depay aan kop in Frankrijk

Memphis Depay heeft Olympique Lyonnais in ieder geval voor een dag aan de koppositie van de Ligue 1 geholpen. De 26-jarige aanvaller scoorde twee keer in het thuisduel met RC Strasbourg Alsace (3-0), nadat hij vier competitiewedstrijden op rij niet had gescoord.

Door een snelle tweede kaart voor Adrien Thomasson speelde Strasbourg lang met tien man. Depay opende na een sprint door het midden de score en Karl Toko Ekambi maakte het tweede doelpunt voor de thuisploeg. Met een prachtige vrije trap bepaalde Depay na rust de eindstand op 3-0.

Nummer twee OSC Lille speelt zondag een uitduel bij Nantes. Bij winst heeft de komende tegenstander van Ajax in de Europa League weer twee punten meer dan Lyon. Paris Saint-Germain, dat vier punten minder heeft dan Lyon, gaat zondag op bezoek bij Olympique de Marseille.