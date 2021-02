PSV opgelucht na zege: 'Twente een onaangename tegenstander'

Roger Schmidt - ANP

Na de 3-1 in De Kuip een week eerder, ontkwam PSV-trainer Roger Schmidt er zaterdag niet aan om zijn huiswerk goed te doen. Ook omdat hij in FC Twente een, zoals hij het zelf verwoordde, "onaangename tegenstander" op bezoek kreeg. Schmidt slaagde in de test: 3-0. "Het was een belangrijke wedstrijd", erkende Schmidt. Bij een zege zou het gat met Ajax op zeven verliespunten blijven steken, maar bij een nederlaag zouden de titelaspiraties als sneeuw voor de zon verdwijnen. "We hadden ons heel goed voorbereid. Zij zijn toch zwaar te bespelen. Spelen intensief, zijn gemotiveerd, lopen veel. En ze jagen de tweede bal na." Schmidt ging dan ook anders de wedstrijd in dan eerder dit seizoen in Enschede (1-1). Dat merkte ook zijn opponent. "De trainer van PSV heeft denk ik lering getrokken. We hadden verwacht dat ze volop druk zouden zetten tegen ons, maar dat deden ze helemaal niet", zei Ron Jans verbaasd. "Zij wachtten op fouten, om daarna snelheid te gebruiken om die af te straffen. Dat lukte een half uur niet, maar toen het wel lukte, ging het bij ons naar beneden en zijn we niet meer in de wedstrijd geweest."

Schmidt: 'Twente is een onaangename tegenstander' - NOS

Schmidt knikte tevreden. "We kwamen met oplossingen, vonden snel de omschakeling en we hebben twee geweldige doelpunten gemaakt. Eigenlijk vond ik alle doelpunten geweldig. We hebben uitgespeelde kansen gecreëerd. We hadden nog meer treffers kunnen maken zelfs, met alle respect voor Twente. Maar al met al kunnen we tevreden zijn." In alle Eindhovense treffers had Donyell Malen een belangrijk aandeel, al stond hij aanvankelijk niet echt te glunderen van blijdschap. "Als spits is het altijd mooi als je een hattrick maakt. Ik had een grote kans daarop, helaas ging die er niet in. Ik was een beetje teleurgesteld." Hij maakte de 1-0 en de 3-0 en bracht zijn totaal daarmee op 11 treffers dit seizoen. Evenveel als zijn concurrent bij Twente, Danilo. Het verschil tussen de twee is echter dat de Braziliaan al acht speelronden niet tot scoren kwam. Zijn laatste doelpunt dateert van 19 december.

Malen belangrijk bij alle doelpunten, maar baalt toch: 'Je wil toch die hattrick' - NOS

"Het is altijd moeilijk voor een spits als je niet scoort", reageerde Danilo. "Ik werk altijd hard, ik moet geduld hebben. Ik hoop dat het snel weer lukt." Bedroefd staarde hij voor zich uit na de eerste helft, waarin Twente goed begon en wel kansen kreeg, maar toch met een achterstand de kleedkamer moest opzoeken. Jans: "Danilo was bedroefd. Zo zat hij er in de kleedkamer ook bij. De kansen heeft hij deze wedstrijd niet gehad, maar die zijn er in andere wedstrijden wel geweest." Het is ook het euvel van de hele ploeg; Twente staat na het duel in Eindhoven al 428 minuten 'droog'. Maar naast treffers miste Jans zaterdag ook de nodige wilskracht. "Ik miste het vechten. En dan bedoel ik niet letterlijk, dat je rode kaarten gaat halen, maar je moet wel knokken voor elke meter. Dat is onze kracht geweest dit seizoen, maar dat miste ik vanavond."