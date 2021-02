Import stokt door brexit: 'Zending zwerft al een maand rond bij douane'

Spullen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk levert sinds de brexit weinig problemen op. Maar andersom is dat een ander verhaal. Het gaat niet goed bij Britse bedrijven en de Britse douane, zeggen de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel en exporteursvereniging Evofenedex. Het gevolg: Nederlandse bedrijven hebben grote moeite om spullen het land in te krijgen.

Marcel Bol importeert whisky uit Schotland. Eind deze week kreeg hij eindelijk zijn eerste zending flessen uit Schotland. "Daar zijn we weken mee bezig geweest. Heel de maand januari is het me niet gelukt om iets het land in te krijgen."

Papierwerk

Waar het precies misgaat, is Bol niet duidelijk. "Mijn leveranciers in Schotland wisten niet wat ze moeten doen, welke papieren ze moesten invullen en hoe ze de goederen daadwerkelijk de grens over kregen. Het ging zover dat ze mij hebben gevraagd wat ze moesten doen."

De douane herkent het beeld. "Op dit moment is de invoer van producten uit het Verenigd Koninkrijk zo'n 40 procent lager dan vorig jaar", zegt een woordvoerder. Deels komt dat doordat bedrijven in december extra veel voorraad hebben ingeslagen, waardoor er nu minder nodig is.

Maar volgens de douane is dat niet de enige reden. "De daling is echt significant. Corona speelt een rol, maar ook het feit dat bedrijven in Engeland niet goed genoeg voorbereid waren op al het brexit-papierwerk rond de brexit."

Vakje verkeerd ingevuld

De Nederlands-Britse Kamer van Koophandel krijgt veel bezorgde telefoontjes hierover: "Het zijn zo veel verschillende problemen. Als je een vakje verkeerd invult, dan wordt het geweigerd", zegt ledendirecteur Lyne Biewinga.

"Wat wij veel horen, is dat de Britse regering het bedrijfsleven te weinig heeft voorbereid op de brexit, met name het midden- en kleinbedrijf. Zij hebben heel lang gewacht met voorbereiden en toen de deal kwam, was het te laat." Ook bij versproducten die gekeurd moeten worden gaat nog veel mis, zegt Biewinga. "Soms vergeten bedrijven een keurafspraak te maken."

Wat ook een rol speelt, zijn de regels rondom het papierwerk. "Britse bedrijven moeten voor bepaalde producten meer papieren invullen om naar de EU te exporteren dan andersom. Vanuit de EU gelden die regels al sinds 1 januari, Groot-Brittannië stelt die eisen pas vanaf 1 april. Met name voor versproducten wordt het voor Nederlandse exporteurs vanaf 1 april ook lastiger om hun lading de grens over te krijgen."