Ronaldo leidt Juventus naar winst op AS Roma

Juventus heeft in de Serie A de derde plaats overgenomen van AS Roma door de Romeinen in een onderlinge duel met 2-0 te verslaan. Coach Andrea Pirlo koos voor Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini in het centrum van de verdediging. Matthijs de Ligt bleef 85 minuten op de bank.

De thuisploeg zakte in Turijn massaal in om bij balverlies op snelheid te counteren. Die tactiek bleek succesvol: Cristiano Ronaldo prikte de bal een dag na zijn 36ste verjaardag bij de eerste de beste kans in de hoek. Bij de tweede mogelijkheid raakte hij de lat.

AS Roma, met Rick Karsdorp op de rechterflank, mocht ook na rust zijn goddelijke gang gaan. Dat leverde weinig op. De Romeinen bleven steken op een trits corners en een schotje van Edin Dzeko. Nadat Roger de bal tot overmaat van ramp in eigen doel had gegleden, was het gedaan.

Eerder op zaterdag speelde Atalanta na een 3-0 voorsprong met 3-3 gelijk tegen Torino en won Spezia met 2-1 bij Sassuolo. Om 20.45 uur begint Genoa tegen Napoli.