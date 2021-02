PSV zet FC Twente opzij en komt op vier punten van Ajax

PSV heeft zijn vierde zege van 2021 op zak. Na teleurstellende optredens tegen Ajax, AZ en Feyenoord bleken de Eindhovenaren enkele maten te groot voor FC Twente, de nummer 7 van de eredivisie: 3-0.

FC Twente was niet zonder snode plannen naar Noord-Brabant afgereisd. Bovendien wilde Luciano Narsingh een punt maken tegen zijn voormalige werkgever. Met een flitsende beweging op de rechterflank gaf hij in de twintigste minuut PSV-verdedigers Philipp Max en Olivier Boscagli het nakijken, om vervolgens het zestienmetergebied binnen te dringen, waar hij nog meer bewegingen terugvond die hij ooit in Eindhoven had achtergelaten.

Maar nadat hij zich in een goede scoringspositie had gemanoeuvreerd, bleek zijn afronding niet van het niveau dat hij ooit had: het schot ging hoog over.

Het was niet het laatste wapenfeit van Twente in de eerste helft; zo ging een schot van Queensy Menig rakelings over. Maar het was toch de thuisploeg die als eerste scoorde. Donyell Malen was na een half uur alert toen Twente-doelman Joël Drommel de voorzet van Eran Zahavi niet goed wegwerkte.