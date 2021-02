PostNL over vermeende fraude onderaannemers België: 'Geen signalen ontvangen'

De Belgische belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar belastingfraude door onderaannemers die onder meer voor PostNL werken. Het Belgische zakenblad De Tijd schrijft dat miljoenen aan belastingvorderingen zijn opgelegd.

PostNL laat in een schriftelijke reactie aan de NOS weten "geen signalen te hebben ontvangen". "Niet van de belastingdienst en niet van de ondernemers. Natuurlijk willen wij dat de partijen waarmee wij werken zich houden aan de wet. We voeren controles uit en betrekken daar ook externe accountants bij. Als blijkt dat een partij zich niet aan wet en regels houdt dan nemen we maatregelen en zeggen we de samenwerking op."

Failliete bedrijven

De Tijd zegt documenten in handen te hebben waarop de namen van de onderaannemers die in België pakketjes uit naam van PostNL leverden. Volgens het blad levert de lijst vragen op. Zo staan er bedrijven op die failliet zijn verklaard. Ook zijn er bedrijven die officieel met andere activiteiten geregistreerd staan, zoals een bouwbedrijf of een horecagelegenheid.

Ook zouden sommige chauffeurs niet eens een bankrekeningnummer hebben. De Belgische fiscus zegt dat er 29 dossiers over de koeriersdiensten worden behandeld. "Daarvan zijn er al 21 afgehandeld met als resultaat 11,7 miljoen euro aan geclaimde belastingen. Het gaat inderdaad om onderaannemers van bijvoorbeeld PostNL", aldus een woordvoerder tegen de Belgische krant.

PostNL zegt dat de eventuele fraude niets te maken heeft met de eigen bedrijfsvoering en de tarieven die ze hanteren voor bezorgers. "Het bewijs daarvoor ontbreekt. Wij zien bezorgondernemers met wie wij jarenlang samenwerken, die met ons meegroeien en die binnen de regels een gezond en groeiend bedrijf runnen", meldt een woordvoerder.