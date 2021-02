Basketbalsters lopen EK mis door nederlaag in en tegen Slowakije

De Nederlandse basketbalsters hebben zich niet geplaatst voor het EK dat in juni in Frankrijk en Spanje gehouden wordt. Oranje had een zege op Slowakije nodig, maar verloor in Piestany met 61-50.

Oranje beleefde een valse start, want het kwam al snel met 8-0 achter en scoorde zelf pas na ruim drie minuten. In het vervolg bleef het aanvalsspel ondermaats, maar de Slowaakse vrouwen hadden hun vizier evenmin op scherp staan. Daardoor bleef de achterstand bij rust beperkt tot 21-29 en was er nog hoop op een goede afloop.

Maar ook in de tweede helft was het spel van de ploeg van coach van Hakim Salem slordig en werden er talrijke loopfouten gemaakt. Oranje kreeg het gat nooit kleiner dan drie punten en het eerste EK sinds 1989 bleef dan ook een utopie.