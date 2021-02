Bobber De Bruin stelt teleur op WK, Humphries haalt gram na naturalisatie

Ivo de Bruin heeft een teleurstellende eerste dag achter de rug bij de WK bobsleeën in het Duitse Altenberg. De bobber hoopte stiekem op een plaats bij de beste acht, maar hij kwam met remmer Janko Franjic slechts tot de 21ste tijd.

Het is voor De Bruijn en Franjic ook een tegenvaller omdat het team met opzet de eerste twee wereldbekerwedstrijden had overgeslagen, om met het oog op de WK extra trainingen in Altenberg te kunnen doen.

Er nemen 25 bobsleeërs deel aan de wereldtitelstrijd, die zondag verdergaat.

De leiding is in handen van de Duitser Francesco Friedrich, die in Altenberg recordhouder wordt wanneer hij zijn tiende wereldtitel verovert. Met negen staat hij nu nog gelijk met de Italiaanse bobsleelegende Eugenio Monti.

Humphries en Jones zegevieren bij vrouwen

Bij de vrouwen werden Kaillie Humphries en Lolo Jones wereldkampioen in de tweemansbob.