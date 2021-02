Duits bedrijf haalt containers met chemicaliën weg uit haven Beiroet

De Duitse ambassadeur in Libanon Andreas Kindl twitterde dat het behandelen van de 52 containers met gevaarlijke chemicaliën klaar is en dat de containers klaar zijn om verscheept te worden.

Het weghalen van de containers moet de haven veiliger maken na de enorme explosie in augustus . Bij die explosie in de haven kwamen 211 mensen om en raakten meer dan 6000 mensen gewond. Een groot deel van de haven en de stad werd verwoest.

Volgens de officiële lezing van de autoriteiten was 2750 ton ammoniumnitraat de oorzaak van de ontploffing. Die stof lag, net als de chemicaliën in deze 52 containers, jaren opgeslagen in de haven van Beiroet. Volgens Kindl vormde de inhoud van de containers een gevaar voor de inwoners van de stad.

Sinds de explosie zijn de autoriteiten bang voor allerlei chemicaliën die in de haven opgeslagen liggen. Een maand na de ramp werd het leger ingeschakeld voor een inspectie. Militairen vonden toen nog eens 4,3 ton ammoniumnitraat. Dat werd later vernietigd.

Libanon en Duitsland werden het in november eens over de verwijdering van de containers, een klus die 3,6 miljoen euro kost. De havenautoriteiten van Beiroet betalen 2 miljoen en de Duitse overheid de rest.