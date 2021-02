Leipzig blijft tweede in de Bundesliga, Weghorst achterhaalt Haaland

RB Leipzig heeft met een 3-0 zege bij degradatiekandidaat Schalke 04 de kloof met koploper Bayern München, dat vrijdag al met 1-0 van Hertha BSC won, weer teruggebracht tot zeven punten.

Het technisch betere Leipzig viel voor rust aan, maar Schalke hield de defensie lange tijd potdicht. Het enige gevaar kwam van de Spanjaard Dani Olmo, die doelman Ralf Fährmann met een schot testte. Vlak voor rust viel de 0-1 alsnog toen Nordi Mukiele raak kopte uit een hoekschop.

Het beeld was na rust identiek. Schalke, dat Klaas-Jan Huntelaar miste door een kuitblessure, groef zich in en was taai, maar bezweek toch. Marcel Sawitzer en Willi Orban (kopbal) tekenden het vonnis.

Weghorst achterhaalt Haaland

Wout Weghorst was weer belangrijk voor VfL Wolfsburg door met een boogbal over de keeper de openingstreffer tegen FC Augsburg te maken. De lange spits was bij de 0-2 van Ridle Baku de aangever.