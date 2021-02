Bol (400m) en Klaver (200m) lopen weer nieuw Nederlands indoorrecord

Femke Bol heeft bij indoorwedstrijden in Metz haar Nederlands record op de 400 meter verbeterd. De 20-jarige Amersfoortse, 's werelds snelste op deze afstand op het moment, liep op de Franse baan een tijd van 50,81 en was daarmee 0,15 sneller dan vorige week in Wenen. De nationale toptijd stond tot dan met 51,82 maar liefst 23 jaar lang op naam van Ester Goossens.

Klaver verscheen ook aan de start op de 400 meter, waarop ze in Wenen met 51,48 korte tijd ook recordhoudster was totdat ze even later overtroefd werd door Bol. In Metz kwam ze tot 51,73. Lisanne de Witte, met 50,77 de houdster van het Nederlands record in de openlucht, voldeed met 52,82 als derde Nederlandse aan de limiet voor de EK van begin maart in de Poolse stad Torun.

EK-limiet mannen

Ook bij de mannen hebben drie specialisten op de 400 meter aan de EK-eis voldaan. De 31-jarige Liemarvin Bonevacia, die in 2017 brons veroverde op de EK indoor in Belgrado, noteerde 46,89 en volgde het voorbeeld van een week geleden van Jochem Dobber (46,62) en Ramsey Angela (47,18).