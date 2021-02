Wereldkampioen Brand hengelt ook Superprestige binnen

Lucinda Brand heeft in het Belgische Middelkerke de eindzege veiliggesteld in de Superprestige. Brand, die vijf van de zeven crossen had gewonnen, mocht in de laatste veldrit drie plaatsen achter concurrente Ceylin Alvarado eindigen. Ze eindigde als derde, net achter Alvarado.

Op de korte, steile en vooral modderige heuvels gingen veel rensters onderuit. Dat overkwam Brand, die vorige week de wereldtitel greep en ook de wereldbeker al won, al in de eerste van vijf ronden.

Halverwege lag Brand nog achtste, maar al snel zat ze op de vereiste positie. Denise Betsema reed onbedreigd naar de zege en werd derde in de eindstand, achter titelverdedigster Alvarado.