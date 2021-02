Q&A met Gerrit en Willemijn: jullie vragen over sneeuw, vorst en code rood

Veel mensen zitten met praktische vragen over de weerswaarschuwing die is afgegeven vanwege de verwachte sneeuwval en harde wind. Wat zijn de gevolgen voor het testen en vaccineren? Kunnen we nog de weg op, en hoe lang gaat het duren?

Kan ik mijn hond morgen uitlaten? Komt er een Elfstedentocht? Rijden de treinen nog en krijgen we bloedsneeuw zoals in Duitsland? Vragen te over bij de Q&A met de NOS-weerpresentatoren Willemijn Hoebert en Gerrit Hiemstra over de naderende sneeuw en code rood. De belangrijkste vragen en antwoorden:

De weerpresentatoren krijgen veel vragen over de soort sneeuw die gaat vallen. Is die geschikt voor sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen bouwen? Dat kan nog wel eens tegenvallen, legt Willemijn Hoebert uit:

Hoe de kwaliteit van het ijs wordt op sloten en plassen heeft te maken met hoe het winterweer losbarst: met veel sneeuw of alleen vorst. Maar in de loop van de week zal het water op veel plekken zijn dichtgevroren, verwachten de weerkenners:

Verder kwamen er voor de weerpresentatoren ook vragen binnen over de 'bloedsneeuw', oranje gekleurde sneeuw zoals die in Duitsland wordt verwacht. Die kleur wordt veroorzaakt door Saharazand dat via de lucht wordt meegevoerd. Of we dat hier ook gaan krijgen? "Dat Saharazand zou ook best wat verder meegevoerd kunnen worden richting onze regio", zegt Hoebert. "Dus als onze sneeuw een ietwat afwijkende kleur heeft, dan ligt dat aan dat zand."

Ook waren er vragen over de lange termijn. Gaan we dit winterweer vaker zien? Gerrit Hiemstra legt uit dat de komende vorstperiode niet veel zegt over klimaatverandering. Om daar iets over te zeggen, moet je naar een veel langere periode van tientallen jaren kijken, en ook naar een veel groter gebied. "Wat wel geldt is dat er vroeger vaker dit soort periodes van vorst voorkwamen."

En hoe lang blijft de sneeuw liggen? In ieder geval tot volgend weekend, zegt Willemijn Hoebert. "Pas als de temperatuur boven het vriespunt uit gaat komen, gaat de sneeuw verdwijnen."

Je kunt de complete Q&A hieronder terugkijken: