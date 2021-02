Koplopers nemen afstand van concurrent, euforie bij hekkensluiter Victoria

Voordat de eerste sneeuwvlokken ons land binnenvallen, hebben de hockeysters in de hoofdklasse de negende speelronde achter de rug. Aan het begin van de middag boekte Bloemendaal een degelijke overwinning op Hurley (2-1), die nog niet voor heel veel verschuiving op de ranglijst zorgde.

De topper tussen HDM en Den Bosch deed dat wel; in de wedstrijd tussen respectievelijk de nummers drie en twee van de competitie liet Den Bosch de thuisploeg met lege handen achter. In het eerste kwart bracht Frèdèrique Matla Den Bosch met haar specialisme - de strafcorner - op een 1-0 voorsprong.

In het derde kwart kregen de bezoekers vier strafcorners, waarvan er één - wederom door Matla - werd verzilverd. De ploeg uit Den Haag kon niet veel inbrengen tegen het sterke Den Bosch en moest een 2-0 verlies voor lief nemen.

Doordat de directe concurrent van HDM, SCHC, met klinkende cijfers won van HGC (5-0), zakt HDM een plek op de ranglijst. Koploper Amsterdam kreeg Oranje-Rood op bezoek (2-0); uitgerekend Freeke Moes (die vorig jaar van Oranje-Rood overstapte naar Amsterdam) maakte allebei de doelpunten.

Victorie bij Victoria

Amsterdam en Den Bosch deden goede zaken door afstand te nemen, maar de grootste verrassing deze week was Victoria. De club uit Rotterdam is fit uit de coronapauze gekomen; dinsdag won de voormalig hekkensluiter verrassend met 2-0 van de nummer vijf Bloemendaal. Ook zaterdag was het tegen Kampong niet de favoriet.

Victoria-speelster Sabine van Eijck, die tegen Bloemendaal allebei de goals maakte, zette opnieuw weer haar ploeg op voorsprong. Aanvoerder Daphne Voormolen verdubbelde tien minuten voor tijd de score. Kampong deed daarna nog wat terug met een goal van Renee van Laarhoven, maar het mocht niet baten.

Door de winst heeft Victoria de laatste plek overgedragen aan Laren, dat met 2-0 verloor van Pinoké.

