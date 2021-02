Toegenomen drugsgebruik onder jongeren baart hulpverleners zorgen

Jongeren roken om verschillende redenen nu vaker een joint. Al is niet iedereen er even open over.

Het gaat niet alleen maar om kwetsbare jongeren. Ook jongeren die een goede basis hebben, met een opleiding en een stabiele thuissituatie, ziet hij fors meer gebruiken. Hij maakt zich zorgen. Zoals over die jongen die inmiddels drie gram wiet per dag rookt. "Ik ben bang dat als straks alles weer normaal wordt en ze dus weer naar school en aan het werk moeten, ze dan verslaafd zijn en er niet meer vanaf kunnen."

Jongerenwerkers in Ede zien het aantal jongeren dat blowt fors toenemen. "Waar we ze voorheen 's avonds één jointje zagen roken, doen ze het nu de hele dag door", vertelt Rowin de Zwart, jongerenwerker bij Malkander in Ede. Omdat door corona voor veel jongeren school en werk zijn weggevallen, missen ze structuur. "Ze zitten alleen maar thuis, vervelen zich. Ze zeggen: het enige wat ik nog heb is me gewoon relaxed voelen en problemen vergeten, dus ga ik lekker blowen".

Het gaat niet met iedereen slecht, vertelt Jacqueline Krouwel, preventiemedewerker bij de instelling voor verslavingszorg Jellinek. "Wat wij zien is dat het met een derde beter gaat. Gek genoeg blijken de maatregelen ook wel te werken, in de zin dat ze minder in de verleiding komen. We zien ook dat een derde stabiel is gebleven qua gebruik. Maar, we zien inderdaad ook dat een derde meer is gaan gebruiken de afgelopen tijd."

Ze ziet vooral een toename van gebruik van alcohol en cannabis, veelal onder studenten. "Daarin valt ons op dat motieven van gebruik zich niet meer zo zeer richten op 'lekker, leuk en gezellig' maar meer op het dempen van negatieve gevoelens, zoals stress en eenzaamheid. Daar maken we ons wel zorgen over".

Krouwel roept jongeren en studenten op om vaker met elkaar of hun ouders te spreken over hun mentale gezondheid. En hulp te zoeken voordat het te laat is.

Geen sociale contacten

Peter Vonk, studenten-huisarts in Amsterdam, krijgt de laatste maanden - zeker sinds de tweede golf - veel meer studenten in de praktijk die somber en depressief zijn. "Als wij dan doorvragen, blijkt bij acht, negen op de tien sprake te zijn van drugsgebruik. Ja, en als je drugs gebruikt, dan is je hoofd niet helder, en dan helpt therapie ook niet."