Tijdrijder Ganna imponeert met solo in Bessèges

De vierde etappe in de Ster van Bessèges is op imponerende wijze gewonnen door de Italiaan Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden sprong in de finale weg uit de kopgroep en hield knap stand. De Belg Tim Wellens behield de leiderstrui.

In de rit van Rousson naar Saint-Siffret over 152 kilometer gingen vijf renners er al vroeg vandoor: Ludovic Robeet, Dries de Bondt, Anthony Perez, Alexis Brunel en Ganna. Laatstgenoemde was op voorhand een favoriet voor de eindzege, gelet op de afsluitende tijdrit van zondag, maar hij keek na vrijdag tegen een aanzienlijke achterstand (3.26) aan op Tim Wellens, die vrijdag naar de ritzege en de leiderstrui soleerde.

Op 9 kilometer van de finish, terwijl een drietal renners was aangesloten (Anthony Turgis, Pierre Latour en Alberto Bettiol) en het peloton de vluchters in de verte al zag rijden, voelde Ganna nog wat energie in zijn benen. Hij ging ervandoor en de rest van de kopgroep moest passen. Op de laatste steile heuvel naar de finish hield Ganna nog zeventien tellen over op het peloton.

Nog 11 kilometer

In de korte tijdrit van elf kilometer rond Ales verdedigt Wellens zondag een voorsprong van ruim driekwart minuut op renners als Michal Kwiatkowski en Mads Würtz Schmidt.