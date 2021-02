De uitzending van 6 februari

Sinds corona is het drugsgebruik onder jongeren toegenomen. Eén op de drie blowt vaker én meer dan een jaar geleden. De reden van het gebruik is veranderd: waar het voor corona ging om lol te hebben, is het nu om verveling, eenzaamheid en depressieve gevoelens te verdrijven. Harde cijfers ontbreken, maar het zijn serieuze signalen die hulpverleners krijgen. Het baart hen zorgen, vooral voor kwetsbare jongeren ligt verslaving op de loer. Te gast is psycholoog Gijs Coppens .

Meer aandacht nodig voor femicide

Vrouwen die worden vermoord omdat ze vrouw zijn: femicide. Er moet veel meer aandacht voor komen, vindt het College voor de Rechten van de Mens. Want bij bijna 60 procent van de vrouwen die door geweld om het leven komen, is het moord door een ex of partner. Dit beeld ziet er bij mannen heel anders uit: slechts 5 procent wordt gedood door de ex of partner. Elke vrouw kan dit meemaken, zeggen de deskundigen. Partnergeweld treft vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden.

Eén van die slachtoffers is Wilma de Jager. Op 14 december 2018 is ze vermoord door haar ex-vriend. Haar zoon, dochter en zus vertellen over Wilma. Op deze manier willen ze haar een gezicht geven én andere vrouwen waarschuwen.