KNVB schrapt alle wedstrijden voor zondag

Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, gaf in Langs de Lijn een toelichting op de afgelastingen: "Als het KNMI code rood afgeeft, dan wordt er niet gevoetbald", zei hij stellig.

Volgens Bluyssen is het in de afweging om wel of niet te voetballen belangrijk dat er wordt gedacht aan de veiligheid van alle mensen die betrokken zijn bij een evenement. Daarom is besloten om ook Ajax-FC Utrecht (terwijl de thuishaven van de Amsterdammers over een dak boven het veld beschikt) op een later moment te spelen.

"Er zit een enorme organisatie rondom deze wedstrijden. Uiteindelijk was het te laat om die wedstrijden van zondag even naar zaterdag te verplaatsen."