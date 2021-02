Bloemendaal vloert Amsterdam, alle hockeyduels voor zondag afgelast

De KNHB heeft alle wedstrijden in de hoofdklasse heren voor zondag afgelast, het gehele programma voor de vrouwen werd eerder al naar vandaag verplaatst. De hockeybond had de mannenploegen wel de ruimte gegeven in onderling overleg de wedstrijden een dag te vervroegen.

Amsterdam, Bloemendaal, HGC en Klein Zwitserland kwamen daarom vandaag in actie. Wellicht tot spijt van Klein Zwitserland, dat kansloos onderuitging tegen HGC. Voor rust stond HGC al met 4-0 voor en daar bleef het bij. KZ kon daarna weinig meer uitrichten tegen de nummer drie van de competitie.

HGC kwam al in de zesde minuut op voorsprong door een strafbal van Seve van Ass, die een kwartier later uit een strafcorner ook de 2-0 voor zijn rekening nam. Douwe Vis en Karst Timmer brachten de eindstand op het scorebord.

Kansen voor beide teams

Bij Amsterdam-Bloemendaal was het beduidend spannender. Hoewel de Amsterdammers in de laatste drie onderlinge ontmoetingen geen enkele overwinning hadden geboekt (2x verlies, 1x gelijk), maakte de ploeg van coach Santi Freixa - die na dit seizoen vertrekt - het de koploper toch lastig.

Aanvankelijk leek er weinig aan de hand voor Bloemendaal. In het eerste kwart hadden de gasten duidelijk de overhand, wat resulteerde in de openingstreffer van Florian Fuchs. Pas daarna gooide Amsterdam de schroom van zich af en ontspon zich een wedstrijd waarin beide ploegen kansen kregen. Toch was het Tim Swaen die aan het einde van het derde kwart Bloemendaal naar een 2-0 voorsprong schoot.

Bloemendaal 26 duels ongeslagen

Zes minuten later kwam het antwoord van Amsterdam. Valentin Verga maakte via een strafcorner de aansluitingstreffer, waarna de thuisploeg nog eenmaal aanzette voor een offensief. Vlak voor tijd gooide Yannick van der Drift namens Bloemendaal echter de wedstrijd in het slot: 1-3.

Door de overwinning op Amsterdam is Bloemendaal nu 26 duels op rij ongeslagen. Het laatste verlies in de reguliere competitie dateert van 3 mei 2019, toen verloor de club met 3-1 van Rotterdam.