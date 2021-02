KNMI kondigt code rood af: sneeuwjacht en snijdend koud

Vanaf middernacht is er voor het hele land code rood van kracht. Het KNMI geeft deze weerwaarschuwing af, omdat de combinatie van sneeuw, wind en vorst tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Door de stevige oostenwind kan er sneeuwjacht ontstaan, waarschuwt het KNMI. Daardoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan, en dat kan voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Ook kan het zicht door de sneeuw slecht zijn en kan er gladheid ontstaan.

In het zuidoosten kan er lokaal 15 centimeter sneeuw vallen. In het noorden en Zuid-Limburg zal dat een stuk minder zijn: twee tot vijf centimeter. Het gaat flink waaien, vooral in de noordelijke helft van Nederland.

Snijdend koud

Rond de kust en het IJsselmeer komen zware windstoten voor. De gevoelstemperatuur is door die omstandigheden een stuk lager dan de werkelijke temperatuur. Voor het gevoel zal het 'snijdend koud' zijn.

Gisteren gaf het KNMI code oranje af, maar dat is nu bijgesteld. Code oranje wordt afgegeven als er kans op op extreem weer, zoals ijsregen, storm of flinke sneeuw. Code rood betekent dat er ten minste 90 procent kans is op extreem weer. Bij code rood zijn schade en ongevallen zeer waarschijnlijk. Daarom wordt afgeraden de weg op te gaan.