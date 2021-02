Ihattaren terug bij PSV • Tronstad weer in de basis bij Vitesse

Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, geeft in Langs de Lijn op NPO Radio 1 een toelichting de afgelasting van de voetbalwedstrijden van zondag.

"Als het KNMI code rood afgeeft, dan wordt er niet gevoetbald", zegt hij.

Volgens Bluyssen is er discussie geweest over het doorlaten gaan van de wedstrijd Ajax-FC Utrecht (de thuishaven van Ajax heeft een dak), maar is er toch besloten om de wedstrijd af te gelasten.

Het is volgens Bluyssen belangrijk dat er wordt gedacht aan de veiligheid van alle mensen die betrokken zijn bij een voetbalwedstrijd.

Volgens Bluyssen was het niet mogelijk om alle wedstrijden te verplaatsen naar zaterdag. "Er zit een enorme organisatie rondom deze wedstrijden. Uiteindelijk was woensdag/donderdag echt wel te laat om die wedstrijden van zondag even naar zaterdag te verplaatsen."

Bluyssen verwacht niet dat de afgelaste wedstrijden komende week al kunnen worden ingehaald. "Het weerbeeld ziet er ook niet zo uit dat dat rooskleurig is. En dan moeten we zelfs ook nog naar komende week kijken, naar de wedstrijden die staan op maandag, dinsdag woensdag en donderdag als het gaat om Keuken Kampioen divisie en de KNVB-beker.