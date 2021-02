Politievakbond: agenten worden thuis geïntimideerd

Steeds vaker worden agenten thuis opgewacht door relschoppers. Vanuit het hele land komen daar meldingen van binnen, ziet de Nederlandse Politiebond. Volgens voorzitter Jan Struijs lijkt het erop dat de rellen van vorige week het aantal incidenten heeft aangejaagd.

De incidenten verschillen heel erg. Struijs: "Vanmorgen kregen we een melding van iemand op een scooter die demonstratief vier keer op een avond voor de deur ging staan, naar binnen keek en aan de politievrouw liet weten dat hij haar in de gaten houdt." Maar ook zijn er mensen die vuurwerk tegen gevels van woningen gooien of politiemensen opwachten bij de supermarkt, zegt de vakbondsvoorman.

Geïntimideerd

"Politiepersoneel voelt zich geïntimideerd. Het heeft een enorme impact op de leefomgeving, de partners en politiemensen zelf", zegt Struijs in het NOS Journaal op NPO Radio 1. Gisteren zei minister Grapperhaus in het AD dat agenten thuis zijn opgezocht, nadat avondklokrelschoppers hun adressen online hadden gezet.

Daders komen aan de adressen via sociale media. Volgens de politievakbondvoorzitter wordt in sommige gevallen zelfs geld geboden om achter de adressen van politiemensen te komen.

Gisteren zei minister Grapperhaus dat hij in gesprek wil met internetbedrijven om de verspreiding van adresgegevens te stoppen.