Jackie uit Santpoort-Zuid maakt een krant speciaal voor oudere mensen uit haar straat. Ze hoopt mensen op te vrolijken die door corona veel alleen thuis zijn.

De Duinderspark-weetjes

De buurtkrant staat vol met verhalen. Jackie gaat langs de deuren om bewoners te interviewen en schrijft stukken over bijvoorbeeld rondslingerend afval. Ook interviewt ze mensen uit de straat. Thuis zet ze de krant in elkaar en daarna deelt ze alle exemplaren uit in de buurt.