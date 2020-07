F2-teambaas Dorsman in de 'bubbel': 'Mondkapjes zijn nog het minste probleem'

"Nee. Alle covid-procedures vormen een enorme papierwinkel. Voortdurend zijn er vergaderingen. Zoom-meeting hier, zoom-meeting daar. We zijn gewend aan lange dagen, maar dit was extreem: soms tot drie uur 's nachts in de weer."

"Dat je de hele dag met mondkapjes in de weer bent, is nog het minste probleem. Wat moet dat moet. Niemand mauwt daarover. Ik zie het als wisselgeld: misschien is het een beetje overdreven, maar als we daardoor kunnen racen? Prima. Het is werkbaar."

"Het is aanpoten. Dat komt vooral door alle coronaregels. We hebben het in het eerste raceweekend stervensdruk gehad. Alles vreet tijd en energie; voortdurend zoeken en de weg vinden. Nu wordt het wat meer relaxed en gaat het beter. Iedereen komt in zijn ritme."

Dorsman maakt in het Oostenrijkse Spielberg extreem lange dagen, maar hij is blij dat hij niet meer op zijn hoofdkwartier in Westmaas de uren hoeft te tellen.

"Dat de dagen zo lang duren heeft ook te maken met de auto's. Veel teams kampen met technische problemen. Er zijn veel gremlins op bezoek geweest, zeggen we dan. Haperende motorblokken, kapotte benzinepompen die de brandstof naar binnen slurpen. Niet fijn..."

In de Formule 1-race viel ook bijna de helft van het veld uit. Komt dat door de coronastop?

"Het is moeilijk aan te tonen, maar ik denk wel dat het ermee heeft te maken. Onze auto's hebben lang stilgestaan. We waren in maart aan het testen in Bahrein. Daar zou onze eerste race zijn, maar die werd net als de seizoensstart van de Formule 1 geschrapt door coronacrisis.

"Daarna waren we wekenlang onze auto's kwijt, omdat ze moesten worden verscheept naar Europa. En elektronica houdt er niet van om lang op een boot te staan."

Na Oostenrijk verkassen jullie net als de Formule 1 naar Hongarije. Iedereen is bijna een maand van huis. Begint het al te vervelen?

"Het is wel heftig. Je kunt in je bubbel geen afstand nemen, niet resetten. We zitten met dertig MP-medewerkers in een hotel en proberen het zo leuk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door te barbecueën. Als je dan even alleen wilt zijn, kun je makkelijker naar je kamer. We proberen een beetje privéleven over te houden."

"Racezigeuners zijn we. Natuurlijk zijn we wel vaker lang weg, maar zó lang op elkaars lip? Dat zijn we niet gewend. Gelukkig kennen we elkaar goed en hebben we veel meegemaakt. Ik ben blij dat we een eigen cateraar mee hebben genomen. We variëren er lustig op los. Wokken, Mexicaans en pasta, drie weken schnitzel is ook niks hè?"