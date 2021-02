Omstreden turncoach Beltman stapt op bij Chemnitz

Turncoach Gerrit Beltman, die vorig jaar met een even openhartig als schokkend interview het turnschandaal in Nederland aan het rollen bracht, heeft in Duitsland zijn ontslag ingediend.

Hij was in dienst van de Duitse turnclub Chemnitz-Altendorf, maar heeft in het verlengde van een in Duitsland spelend turnschandaal aldaar zijn werkzaamheden neergelegd. Beltman nam dat besluit om schade aan de club en vooral aan zijn gymnasten te voorkomen.

Beltman biechtte vorig jaar juli in het Noordhollands Dagblad op jarenlang jonge turnsters te hebben vernederd en mishandeld tijdens zijn trainingen. In vervolg daarop kwamen veel verhalen van oud-turnsters naar buiten over misstanden in de turnwereld, waarna de turnbond een groot onderzoek instelde naar misstanden in de turnwereld en meerdere trainers op non-actief werden gesteld. Dat onderzoek loopt nog steeds.

De 64-jarige Beltman zei in het bewuste interview te zijn veranderd en liet weten ondanks zijn vroegere misdragingen coach te willen blijven.

Duits schandaal

Beltman, die als een van de grondleggers van het Nederlandse turnsucces wordt gezien en als bondscoach op tal van EK's en WK's actief was, vond na zijn publieke biecht emplooi bij Chemnitz, de club waar hij van 2014 tot en met 2016 ook al trainer was.

Die Duitse club is echter inmiddels ook in een op zichzelf staand Duits turnschandaal verwikkeld geraakt. Trainer Gabriele Frehse is door veertien oud-turnsters, onder wie oud-wereldkampioen Pauline Schäfer, beschuldigd van psychische vernedering.