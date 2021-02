Vrouw bevalt onverwacht in tandartspraktijk in Velp

In een tandartspraktijk in het centrum van Velp is afgelopen week een vrouw bevallen die niet wist dat ze zwanger was. Ze deed dat met behulp van twee politieagenten, meldt de politie op Instagram.

De agenten liepen maandagochtend door het centrum van het dorp, toen een voorbijgangster hen aansprak. Zij bracht de agenten naar de vrouw die op straat overvallen was door weeën. De politie riep de hulp in van een ambulance en zocht tegelijkertijd naar een plek voor de bevalling.

Het drietal belandde in een tandartspraktijk. De vrouw beviel nog voordat de ambulance er was, meldt Omroep Gelderland.

Het baby'tje is een jongetje en heeft de naam Herman gekregen. Omdat hij erg licht was bij de geboorte (1450 gram) is hij opgenomen in het ziekenhuis.