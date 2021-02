Directeur L1 zet toch geen verborgen camera in tegen personeel

De in opspraak geraakte directeur Peter Elbers van de regionale omroep L1 heeft het door hemzelf voorgestelde privacyreglement ingetrokken. In het reglement stond onder meer dat er verborgen camera's konden worden opgehangen op de redactie en dat hij om "zwaarwegende redenen" de vertrouwelijke mails van journalisten, OR-leden en de bedrijfsarts zou kunnen bekijken.

Het voorstel viel volledig verkeerd en leidde al twee keer tot een werkonderbreking, meldt 1Limburg.

In een brief aan de ondernemingsraad laat Elbers nu weten dat hij het reglement intrekt. "Ik hecht eraan expliciet te herhalen dat het nooit de bedoeling is geweest om de journalistieke bronbescherming aan te tasten, dan wel om te tornen aan de vertrouwelijkheid van de communicatie van OR-leden onderling en aan het beroepsgeheim van bedrijfsartsen. Ik betreur het dan ook zeer dat dit beeld is ontstaan", aldus de directeur.

Louter negatieve reacties

De vraag is of Elbers ondanks deze knieval kan blijven. "Met zijn plannen heeft de directeur L1 als journalistieke organisatie afgelopen week grote reputatieschade berokkend", reageert de hoofdredactie. "Er is zowel in vakkringen als door het publiek louter negatief gereageerd op de controle-plannen."

De hoofdredactie spreekt zich (nog) niet uit over de positie van de directeur. Maar het personeel heeft het vertrouwen in Elbers al opgezegd, ook naar aanleiding van wat wordt genoemd, zijn autoritaire stijl van leidinggeven en het gebrek aan communicatie.

Het personeel vindt dat de raad van commissarissen voor carnaval (15 februari) een definitief besluit moet nemen over de vertrouwensbreuk. Elbers werkt sinds september vorig jaar bij L1.