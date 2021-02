Coronabesmetting verstoort Sagans voorbereiding op wielerseizoen

Drie weken voor Omloop Het Nieuwsblad, de eerste grote klassieker dit jaar, is wielrenner Peter Sagan tijdens een trainingskamp op Gran Canaria positief getest op het coronavirus. De Slowaak (31) van Bora-Hansgrohe vertoont lichte symptomen en is in quarantaine geplaatst.

Sagan was op het Spaanse eiland op trainingskamp, samen met zijn een jaar oudere broer Juraj en landgenoot Erik Baska. Alle drie de renners kregen een positieve uitslag, nadat ze zich vorige week hadden laten testen.

"Hopelijk zijn onze volgende testresultaten negatief, zodat we ons normale trainingsschema zo snel mogelijk kunnen hervatten", laat drievoudig wereldkampioen Sagan via zijn ploeg weten.

Omloop het Nieuwsblad

"Wat dit betekent voor de start van het seizoen weten we nog niet precies", zegt ploegmanager Ralph Denk. "Peter Sagan was, en is, buitengewoon gemotiveerd en daarom was hij al behoorlijk ver in zijn voorbereiding op het seizoen. "

Op zaterdag 27 februari wordt de 76ste editie van de Omloop Het Nieuwsblad verreden. Bij Bora Hansgrohe staan ook de Nederlanders Ide Schelling en Wilco Kelderman onder contract.