Peking bereidt zich voor op Winterspelen ondanks corona: 'We doen wat we kunnen'

De torens in het Olympisch dorp in Peking - Reuters

Hoe precies, dat kunnen ze nog niet zeggen. Maar een jaar voor de start van de Olympische Winterspelen zegt de organisatie in Peking er klaar voor te zijn. "We bereiden ons voor volgens het oorspronkelijke schema", zegt Gao Ting, verantwoordelijk voor epidemische preventie rond 'Beijing 2022'. De meeste faciliteiten zijn klaar. Dat geldt ook voor de torens die het hart vormen van het Olympisch dorp in Peking. De eerste appartementen, ruim opgezet om nadien ook de paralympiërs te kunnen huisvesten, zijn al opgeleverd. "We hebben hier in totaal ruimte voor 2338 atleten", zegt Shi Yan, verantwoordelijk voor de bouw van het dorp. "Medio dit jaar moet alles af zijn." De ijssporters zullen hier hun intrek nemen, sneeuwsporters verblijven in het verderop gelegen Yanqing en Zhangjiakou. Schaatsstadions "Kom verder", gebaart directeur Wu Xiaonan van de National Speed Skating Oval. Een deel van de stadions die Peking bouwde voor de Zomerspelen worden hergebruikt bij de Winterspelen. Dat geldt niet voor de nieuwgebouwde schaatstempel, die in drie jaar tijd uit de grond gestampt werd. "We staan nu op de grond waar eerst het hockeystadion stond, een stadion waar ik tijdens de Zomerspelen verantwoordelijk voor was", lacht Wu. "De strijd tussen Nederland en China om het Olympische goud bij de hockeyvrouwen ligt nog vers in mijn geheugen." Een strijd die beslecht werd in het voordeel van Oranje.

Quote We doen wat we kunnen en hebben ons goed voorbereid. Wu Xiaonan, National Speed Skating Oval

"We gebruiken milieuvriendelijke koelingstechnieken", wijst Wu naar de vers opgeleverde ijslaag. Voor de klimaatbeheersing wordt gebruik gemaakt van koolstofdioxide. Behalve een handvol bouwvakkers is het leeg in het stadion, testwedstrijden zijn er hier nog niet geweest. Het WK afstanden werd, vanwege corona, eerder al verplaatst van Peking naar Heerenveen. Maar de directeur, die een Canadese ijsmeester heeft aangesteld, meent dat zijn ijs straks niet zal onder doen voor dat van Calgary, Salt Lake City, of de laaglandbaan in Friesland. "We hopen dat de schaatsers hier goede resultaten zullen boeken. Net zoals bij jullie in Heerenveen", lacht Wu.

De 'Ice Ribbon' biedt plaats voor 12.000 toeschouwers - AFP

Zijn stadion, ook wel de 'Ice Ribbon' genoemd, kan tot 12.000 toeschouwers huisvesten. Maar het is de vraag of de situatie rond corona volgend jaar zodanig ten goede is gekeerd dat het stadion weer vol kan zitten. Wu wil daar nog niet op vooruitlopen. "We doen wat we kunnen en hebben ons goed voorbereid, ook waar het gaat om epidemische preventiemaatregelen", zegt de optimistische schaatsbaas. "We hopen later dit jaar onze testwedstrijden te kunnen houden, en gaan uit van een mooie toekomst waarin gestreden wordt om de gouden plakken."

Quote Het is nog te vroeg om te zeggen of supporters een negatieve test moeten kunnen laten zien. Gao Ting, hoofd epidemische preventie