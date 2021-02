KNMI: code rood vanaf middernacht vanwege sneeuwjacht en kou • Vaarverbod Utrecht voor ijsgroei

Het gaat vanavond waarschijnlijk vanaf 19.00 uur sneeuwen. De sneeuw komt via het oosten het land binnen en trekt eerst in een golf over het midden van Nederland, in het gebied Winterswijk, Utrecht en Den Haag. Daarna breidt de sneeuw zich eerst uit naar het zuiden, waar het waarschijnlijk rond 20.00 uur begint met sneeuwen.

De sneeuw gaat dan pas rond middernacht richting het noorden. In het gebied rond Amsterdam of Zwolle kunnen we sneeuw rond 00.00 uur verwachten.

Overdag gaat het nog niet sneeuwen, maar in het zuiden gaat het wel regenen. Dat verandert in de loop van de avond dus in sneeuw.