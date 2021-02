GGD sluit morgen alle test- en vaccinatielocaties • code rood vanaf middernacht

Thuisbezorgd wacht de weersituatie van morgen af voordat er besloten wordt of het bezorgen van eten niet door kan gaan. "Het is een weersvoorspelling, die komen ook wel eens niet uit. We zetten de bezorgingen niet bij voorbaat stop. Maar als het nodig is doen we dat wel", zegt een woordvoerder. De situatie wordt dan per plaats bekeken. "We kunnen in principe per postcode aanpassingen maken. Het zou ertoe kunnen leiden dat er een beperkter aanbod is op de app, of in extreme gevallen helemaal geen aanbod."