Code oranje, Nederland bereidt zich voor op sneeuw • Winterdienstregeling op spoor

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor het winterweer. Vanochtend is het in het noorden mogelijk glad door bevriezing en winterse neerslag. In het avond gaat het in het zuiden sneeuwen, in het zuidoosten is ook ijzel mogelijk. De sneeuw breidt zich komende nacht noordwaarts uit.

Ook komen zondag zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur.

De melding geldt voor het hele land, met uitzondering van Friesland, Groningen en de Waddeneilanden. Daar geldt code geel, ook vanwege zware windstoten.

Nederland is voorbereid. Er staan 546 strooiwagens en 350 extra sneeuwploegen klaar om de sneeuw het hoofd te bieden: