El Khayati sluit aan bij ADO in degradatiestrijd: 'Ik hou van uitdagingen'

Abdenasser El Khayati is terug bij ADO Den Haag. De spelverdeler sluit per direct aan bij de selectie van trainer Ruud Brood, die voorlaatste staat in de eredivisie. Hij tekent een contract tot het einde van dit seizoen.

"Ik hou van uitdagingen", laat El Khayati weten via het clubkanaal van ADO. "In het verleden is gebleken dat spelers het liefst in goede tijden terugkeren bij hun oude club, maar ik vind dit juist een geschikt moment."

ADO kan El Khayati na de transferdeadine nog inlijven, omdat de Rotterdammer na zijn vertrek bij Qatar SC clubloos was. "Ik ben volledig fit, maar het is natuurlijk nog wel zaak om zo snel mogelijk weer ritme op te doen."

Terugkeer in amateurvoetbal

El Khayati, die zondag 32 wordt, speelde eerder al van 2017 tot 2019 in Den Haag. In zijn laatste seizoen maakte hij als aanvallende middenvelder liefst 17 doelpunten en leverde 12 assists.

De profloopbaan van El Khayati kent een opmerkelijk verloop, want na een terugkeer in het amateurvoetbal bij Kozakken Boys zocht hij zijn geluk in de lagere profdivisies van Engeland. Via Burton Albion en Queens Park Rangers belandde hij uiteindelijk alsnog in de eredivisie.