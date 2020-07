Ajax op de transfermarkt: hoe hard zijn afspraken van Overmars met sleutelspelers?

Donny van de Beek (l) en Hakim Ziyech vieren een doelpunt tegen FC Utrecht - Pro Shots

Nu de buitenlandse voetbalcompetities de ontknoping zien naderen en de transfermarkt weer open is, komen ook de eredivisieclubs langzaam uit hun 'coronamodus'. Hoe staan de selecties ervoor? Wat is er al gebeurd en wat staat er nog op stapel? De NOS neemt de selecties van de Nederlandse topvier door. Vandaag: Ajax. Zo onvoorspelbaar als het zomerse weer in Nederland, zo onvoorspelbaar is deze transferperiode voor Ajax. Ieder jaar is het weer de vraag tot welke mate de uitloop van spelers kan worden beperkt. En elke keer vliegen de geruchten van nieuwe spelers je om de oren. Dat is deze zomer niet anders. Twee transfers Maar vooralsnog is het rustig. Dat komt enerzijds doordat er minder geld is te besteden, maar ook omdat de grote competities - op die van Duitsland na - de focus nog op het huidige seizoen hebben liggen. Hakim Ziyech en Antony Matheus dos Santos, kortweg Antony, zijn nu nog de enige twee spelers die de kassa hebben doen rinkelen. De één vertrekt naar Chelsea en de ander komt over van São Paulo. Maar die transfers werden al beklonken vóór de coronacrisis.

Antony in actie voor Brazilië onder 23 - EPA

Over Ziyech is al veel gezegd, over Antony is nog relatief weinig bekend. De 20-jarige Braziliaan staat te popelen om op het trainingscomplex De Toekomst aan de slag te gaan, maar hij is nog altijd niet naar Nederland gevlogen en zal moeten wachten totdat de coronaregels zijn versoepeld. Ajax laat bij navraag weten dat het Antony in ieder geval begin augustus hoopt te verwelkomen bij de eerste training van het seizoen. Antony komt bij Ajax zijn landgenoot David Neres tegen. Ook hij werd weggekocht bij São Paulo en heeft zijn waarde inmiddels overduidelijk bewezen. Neres speelt sinds januari 2017 in het Ajax-shirt en verlengde aan het begin van het vorige seizoen zijn contract tot 2023. Bij die verlenging kreeg hij de toezegging dat Ajax zal meewerken aan een eventuele transfer, maar de kans lijkt klein dat hij vertrekt.

David Neres vorig seizoen in actie tegen ADO Den Haag - Pro Shots

Neres raakte in november tijdens Chelsea-uit (4-4) geblesseerd en werkt nog altijd aan zijn herstel. Hij traint nog steeds niet met de groep mee. Bovendien is zijn vriendin hoogzwanger, wat voor Neres ook een reden is zijn vertrek uit Amsterdam nog even uit te stellen. Gunfactor Spelers die wel zo goed als zeker vertrekken zijn Nicolás Tagliafico (bijna 28 jaar) en Joël Veltman (28 jaar). Bij de verdedigers is sprake van de 'gunfactor'. "Ik snap dat Tagliafico graag nog een keer een stap wil maken", vertelde directeur voetbalzaken Marc Overmars tegen Ajax TV. "Dat is meedenken. Als die kans er is, dan mag je hem die niet ontnemen. Als de voorwaarden voor alle partijen goed zijn."

Nicolás Tagliafico - ANP

Trainer Erik ten Hag liet onlangs in Het Parool weten dat Overmars met André Onana, Donny van de Beek en Tagliafico afspraken heeft gemaakt. Er zal worden geluisterd als er een goede aanbieding binnenkomt. "Voor Onana en Van de Beek zou nog een jaar Ajax zeker een optie kunnen zijn, voor Tagliafico ligt dat vanwege zijn leeftijd iets anders...." Ook voor Veltman geldt de gunfactor. De verdediger is een jongen van de club. Hij speelt al sinds 2001 in Amsterdam en maakte in 2012 zijn debuut in het eerste elftal. Ondanks een zware knieblessure werd vorig jaar zijn contract verlengd. Olympique Marseille zou nu interesse hebben in Veltman. Geen terugkeer Vertonghen Ajax-fans zien hem graag komen, maar Jan Vertonghen kan een terugkeer naar Amsterdam vergeten. Daley Blind is de man die op zijn positie speelt en Lisandro Martinez kan ook links centraal in de verdediging uit de voeten. Ook de van sc Heerenveen teruggekomen Sven Botman kan daar spelen, al moet hij eerst nog de knoop doorhakken: gaan voor zijn kans bij Ajax of toch tekenen bij OSC Lille, de club die 9 miljoen euro voor hem over heeft.

Sergiño Dest (l) en Ryan Babel tijdens een warming-up - Pro Shots

Er hangen meer 'onzekere' wolken boven de selectie van Ajax. Gaat Donny van de Beek naar Real Madrid of Manchester United? Of blijft hij toch nog een seizoen? Laat Sergiño Dest zich verleiden door het grote geld (Bayern München) en wat gebeurt er met Lisandro Magallán? Magallán werd vorig jaar voor veel geld (9 miljoen euro) binnengehaald, maar kon in zijn eerste maanden niet overtuigen. Ondanks een geslaagde verhuurperiode bij Deportivo Alavés, lijkt de toekomst van Magallán niet te liggen bij Ajax. Onana Dan André Onana. De keeper voldoet aan de normen, liet Overmars in hetzelfde gesprek met Ajax TV weten. "Hij heeft prijzen gewonnen, is beter geworden en is klaar voor de volgende stap. Maar ik sluit niet uit dat hij nog een jaartje blijft." Dat hopen de supporters van de F-side ook. Zij hingen vorige maand een enorm spandoek op bij het trainingscomplex met de tekst 'Onana, please one more year'.

Onana heeft echter uitgesproken klaar te zijn voor een stap hogerop, maar wil wel garantie op speeltijd. FC Barcelona, de club waar hij al in de jeugdopleiding speelde en nu weer mee in verband wordt gebracht, lijkt vooralsnog geen optie te zijn omdat Marc-André ter Stegen daar de onbetwistbare nummer één is. Chelsea dan misschien? Valencia zou Kepa Arrizabalaga willen huren, waarmee de weg vrij is voor Onana. En Jasper Cillessen, nu onder contract bij Valencia, kan dan op zijn beurt de lijnvlucht naar Amsterdam pakken.

Doelman André Onana viert een doelpunt van Ajax - Pro Shots

Met Maarten Stekelenburg werd al wel een keeper teruggehaald (hij speelde van 2002 tot 2011 al in de Arena). Hij wordt gezien als ervaren stand-in. Bruno Varela, die twee seizoenen werd gehuurd van Benfica, is vertrokken en Dominic Kotarski mag worden verhuurd. Kjell Scherpen wordt nog niet rijp genoeg bevonden en dus zal Overmars nog een doelman halen als Onana alsnog vertrekt.