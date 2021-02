Schoolleiders juichen snotneusbeleid OMT toe: 'Blij met duidelijkheid'

De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) is blij met het aangepaste OMT-advies over snottebellen op school. "Door de ongelooflijke onzekerheid die er heerst, hadden wij erop aangedrongen dat duidelijker moest worden wat er wel en niet kan", zei AVS-voorzitter Petra van Haren in het NOS Radio 1 Journaal.

In het advies, dat gisteravond laat verscheen, staat dat basisschoolleerlingen met een neusverkoudheid moeten thuisblijven, met het dringende advies zich te laten testen. Voor hen geldt nu hetzelfde testbeleid als voor oudere leeftijdsgroepen.

"We willen het zekere voor het onzekere nemen en de risico's zo beheersbaar mogelijk maken. We zijn erg blij met deze duidelijkheid", zegt Van Haren. "Je moet iets doen om de zorgen weg te nemen."

Sommige scholen hadden zelf al bepaald dat kinderen met een snotneus niet meer welkom zijn, andere moeten dit weekend hun beleid nog bijstellen en ouders opnieuw informeren. Van Haren hoopt dat het lukt iedereen tijdig op de hoogte te brengen van de regels die vanaf maandag gelden.

Sneltest op school

De AVS is daarnaast bezig om sneltesten naar school te laten komen, liefst in een minder belastende vorm zoals een ademtest. Van Haren: "We moeten ons instellen op een periode waarin dit cruciaal kan worden om de scholen blijvend open te houden, ook als corona langer duurt."

Ze benadrukt dat kinderen op school alleen getest kunnen worden als de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Nu zijn ouders niet welkom in de school, maar misschien kunnen ze binnenkort wel naar school komen om hun kind bij de test te begeleiden, zegt Van Haren.

"Want kinderen alleen op een school laten en dan een staafje in de neus, daar is niemand voorstander van."