Vlap weerlegt verhalen over inzet en mentaliteit: 'Doe altijd mijn stinkende best'

"Het was altijd een droom voor mij om in de Bundesliga te spelen. Een fantastische competitie met schitterende stadions en uitzonderlijk goede fans, die er nu helaas nog niet bij kunnen zijn. Toen deze kans zich voordeed, had ik wel meteen het gevoel dat ik ervoor moest gaan."

"Het gaat goed hoor! Mike van der Hoorn neemt me op sleeptouw en heeft me direct kennis laten maken met het ontgroeningsritueel hier. Als je een spelletje verliest, ben je de klos. Liep ik zomaar rond in een hesje met 'loser' erop, haha."

Ik had dit seizoen graag een leidende rol op me willen nemen bij Anderlecht, maar de trainer maakte andere keuzes.

In de zomer van 2019 verhuisde Vlap voor zo'n acht miljoen euro van sc Heerenveen naar Anderlecht. Waar hij zich in zijn eerste jaar met tien goals tot clubtopscorer kroonde bij paars-wit, kon hij dit seizoen ineens rekenen op veel minder speeltijd. Hoewel Vlap in de wedstrijden voor zijn transfer steeds in de basis stond bij Anderlecht, zat hij een beetje op een dood spoor.

Vlap: "Trainer Frank Vercauteren is begin dit seizoen vertrokken en Vincent Kompany heeft het overgenomen. Hij is de baas en bepaalt wie hij op wil stellen. Ik had dit seizoen graag een leidende rol op me willen nemen, maar de trainer maakte andere keuzes."

Onvrede bij Kompany over Vlap?

In Belgische media verschenen verhalen dat Kompany niet tevreden zou zijn over de inzet en mentaliteit van Vlap, maar dat weerspreekt de 23-jarige Fries. "Ik heb lange tijd hard gewerkt en geef iedere training alles. Ik doe altijd mijn stinkende best. Kompany heeft er tegen mij ook nooit iets over gezegd."

Bij Bielefeld probeert Vlap zo snel mogelijk zijn draai te vinden, waar de aanwezigheid van landgenoot Van der Hoorn natuurlijk bij helpt. Zondag hoopt de middenvelder te debuteren tegen Werder Bremen. Arminia staat nu zestiende in de Bundesliga en aan het einde van het seizoen betekent die positie een gevecht om promotie-degradatie met een club uit de Tweede Bundesliga.

"Het wordt vechten om erin te blijven, dat is het doel. Ik heb goede gesprekken met de trainer en de directeur gevoerd. Ze zochten goals en creativiteit. Dat gaf mij het vertrouwen dat ik hier kan renderen. We hebben een sterke spits en behendige buitenspelers die ik moet gaan bedienen. Dat ligt me wel", vertelt Vlap.

"Ik ben positief verrast door het niveau op de eerste trainingen. Het is een ploeg die wil vechten en waar zeker ook kwaliteit in zit. Ik ben heel nieuwsgierig naar de tegenstanders en de intensiteit in de wedstrijden. We spelen komende maand uit bij Borussia Dortmund en Bayern München. Dat wordt knallen."