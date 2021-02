De week van +11 tot -10°C, hoe dan?

Het gaat vanaf dit weekend zeldzaam hard vriezen, met véél sneeuw. En dat terwijl het afgelopen week op veel plekken nog boven de 10 graden was. Hoe dat kan? "Dat heeft te maken met de straalstroom", zegt weerman Peter Kuipers Munneke.

Dat natuur-fenomeen lag afgelopen week precies boven Nederland - waardoor in een klein landje grote temperatuurverschillen optreden. Nu die straalstroom naar het zuiden is opgeschoven, zitten we allemaal in de vrieskou.

Wat is die straalstroom? Waar komt die vandaan? En hoe bepaalt die uiteindelijk ons weer? NOS op 3 duikt samen met Peter Kuipers Munneke dieper in de materie.