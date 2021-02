Koken op alfabet of kamerplanten kweken: zo houd je de lockdown leuk

Header koken op alfabet - NOS

De derde golf van coronabesmettingen komt "onvermijdelijk" op ons af, voorspelde demissionair premier Rutte deze week. Het daarop volgende nieuws dat de lockdown opnieuw wordt verlengd liet een hoop Nederlanders gedesillusioneerd achter. Toch proberen veel mensen er het beste van te maken. Er kan ook nog heel veel wél, zeggen zij op onze Facebookpagina. Ze tuinieren, wandelen, bellen met vrienden, borduren, doen aan diamond painting, lezen, puzzelen, beschilderen stenen, netflixen, bakken desembroden, verven hun huis en geven ook nog les aan hun kinderen. We spraken vijf mensen die in de lockdown met een nieuwe hobby zijn begonnen:

Jos in (een deel van) zijn 'urban jungle' - Eigen foto

Voor de coronapandemie had Jos van Hoef naar eigen zeggen totaal geen groene vingers. Nu woont hij in een urban jungle met zo'n 200 planten, waarvan een kwart zelf opgekweekt. Hij is er vorig jaar in de eerste lockdown mee begonnen. "Door de planten komen de muren niet op me af", zegt Jos, die leraar geschiedenis en aardrijkskunde is op een middelbare school. "Ik word er vrolijk van en het verzorgen en zien groeien van mijn planten geeft me rust." Om meer over zijn nieuwe hobby te leren, haalde hij boekjes bij de kringloop en struinde hij rond op Marktplaats en Facebook. "Er bleken allerlei ruilgroepen te zijn voor planten en stekjes. Ook simpele planten, zoals de graslelie, vind ik leuk. Die krijgen allemaal baby'tjes. Daar word je blij van in deze gekke tijd." Als de lockdown voorbij is en Jos weer op school kan lesgeven, wil hij stekjes geven aan zijn leerlingen. "Die vinden het ook leuk. Dat is toch fantastisch, pubers die willen weten hoe je kunt stekken?"

Als we Natascha Rombouts spreken, is ze net klaar met pannenkoeken bakken. "Vandaag stond de P op het menu", lacht ze. Sinds half januari kookt Natascha op alfabet. Ze begon met de A van andijviestamppot en is inmiddels al over helft. "Normaal gesproken werk ik als verkoopmedewerker in een kledingwinkel, dus nu zit ik veel thuis. Ik houd heel erg van koken, maar op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet maken. Zo kwam ik op het alfabet." En dat 'alfabet-koken' is soms best een uitdaging, vindt Natascha. "Vooral bij de J had ik moeite om iets te bedenken. Uiteindelijk kwam ik op jambalaya, vergelijkbaar met paella maar dan de Amerikaanse versie." Wat te doen met 'moeilijke' letters? "De Q heeft mijn dochter al bedacht: quiche", zegt Natascha. "De X weet ik nog niet. Ik zag op Facebook wel een goeie tip voorbijkomen: xiu mai, Vietnamese gehaktballetjes. Dus misschien wordt dat het."

Nick met een deel van zijn autoverzameling - Eigen foto

"Normaal draai ik plaatjes en ga ik veel uit", zegt Nick Frese. "Maar dat kan nu niet en daardoor houd ik geld over. Dat besteed ik aan auto's." Miniatuurauto's welteverstaan: kleine, handgemaakte modellen van mooie en bijzondere wagens die Nick zag op de auto-evenementen waar hij voor de pandemie graag naartoe ging. "Mijn laatste aankoop is een Spyker die op een evenement stond waar ik zelf plaatjes moest draaien." Van het geld dat Nick in de coronacrisis heeft bespaard, heeft hij ook vitrines gekocht om zijn auto's in te zetten. "Ik kijk er elke dag naar. Ook om even aan iets anders te denken dan aan corona. Voor mij is er veel weggevallen en veel dingen gaan mis. School loopt bijvoorbeeld niet super. Ik doe mbo-4 maatschappelijke zorg, dat is nu met stages een heel gedoe." "Mijn auto's zijn een soort compensatie voor alle negativiteit. Je kunt jezelf er echt in verliezen. Ze zijn allemaal zo klein, je vindt steeds weer nieuwe details."

Nadja combineert twee foto-opdrachten: 'iets waar je blij van wordt' en 'kikkerperspectief' - Privéfoto

Nadja Jacké werkt in de kinderopvang. "We bieden nu wel noodopvang aan, maar ik merkte dat ik mijn routine kwijt was. Daarom zocht ik naar iets buiten mijn werk en gezin om naar uit te kijken." Dat 'iets' werd een fotochallenge, waarbij Nadja in een besloten Facebookgroep iedere dag een fotografieopdracht krijgt. Van 'een nieuw begin' tot 'een avondritueel' en 'iets wat je irriteert'. "Het is grappig om te zien dat iedereen de opdracht anders interpreteert. En ik vind het leuk om te doen, je gaat anders naar dingen kijken." Ervaring met fotografie had Nadja niet. Nu heeft ze zelfs een camera aangeschaft, hoewel ze de meeste foto's nog met haar telefoon maakt. "Ik moet nog uitzoeken hoe de camera werkt. Hij is tweedehands, gekocht via Marktplaats. Voor het geval ik het fotograferen na de lockdown toch niet meer zo leuk vind. Stel dat ik dan een dure camera had aangeschaft!"