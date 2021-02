Stuurman De Bruin hoopt op topacht bij WK bobslee: 'Zou geweldig zijn'

De Nederlandse bob van piloot Ivo de Bruin begint zaterdag niet als medaillekandidaat aan de WK bobslee in het Duitse Altenberg: de doelstelling van het team is een plek in de toptwaalf, maar stiekem hoopt de Nederlandse piloot op een klassering bij de beste acht op de listige baan.

De Nederlandse bobbers hebben zich goed voorbereid op het wereldkampioenschap. Het team sloeg de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen in Letland over, om extra trainingen te kunnen doen in Altenberg. Dat was nodig, want de technische, Duitse baan is een van de lastigste ter wereld.

"Persoonlijk vind ik Altenberg een van de uitdagendste en leukere banen", zegt De Bruin. "Er staan veel bochten heel scherp, heel krap en kort. Dat is moeilijker te sturen: je moet meer werken en als je meer werkt, dan kan er ook meer fout gaan. Hoe meer runs je hier kunt doen, hoe beter het is."

Beter duwen en beter sturen

Het Nederlandse team sloot het wereldbekerseizoen af als zeventiende in de tweemansbob en als elfde in de viermansbob. Bij de EK in Winterberg eindigde de viermansbob als tiende en in de tweemansbob werden De Bruin en Janko Franjic dertiende.

De Bruin ziet nog genoeg verbeterpunten, vooral bij de start. "We moeten consistenter duwen. Daar kunnen we nog een stapje in zetten. En zelf moet ik een stuk beter gaan sturen. Ik heb een paar wedstrijden gehad waar ik gewoon niet goed stuurde, waar ik te veel bezig was met de slee en met de ijzers. Dat moet beter."