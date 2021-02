Test- en vaccinatielocaties GGD's morgen dicht • tweede prik voor 40.000 werknemers acute zorg

Minister Slob van Onderwijs neemt het OMT-advies over basisschoolleerlingen met een snotneus over. In het advies staat dat kinderen tussen 4 en 12 jaar vanaf maandag niet naar school mogen als ze verkouden zijn.

Het OMT wil ook dat verkouden kinderen zich laten testen. Bij een negatieve test mogen ze weer naar school. Als ze zich niet laten testen, mogen ze weer naar school als ze 24 uur klachtenvrij zijn of als hun klachten na zeven dagen nog steeds mild zijn. Kinderen onder de 4 jaar mogen met een snotneus wel naar de kinderopvang en hoeven zich niet te laten testen.

De belangenorganisatie Voor Werkende Ouders, die zegt ruim 15.000 ouders te vertegenwoordigen, is blij dat de regels voor de jongste kinderen niet zijn aangescherpt. Over het nieuwe beleid voor basisschoolleerlingen is de organisatie kritisch.

"Deze aanscherping gaat ervoor zorgen dat veel kinderen alsnog thuis zitten, zonder thuisonderwijs. Hierdoor ontstaat een gatenkaas in de kennis van kinderen", schrijft Voor Werkende Ouders in een verklaring. Ook zouden veel ouders er bezwaar tegen hebben om hun kind te laten testen, met als gevolg dat die kinderen nog langer thuis zitten.

Ook werkgevers hebben er last van, zegt de organisatie. Ouders kunnen thuis minder goed werken als hun kind ook thuis is en mensen in cruciale beroepen, zoals leerkrachten, verpleegkundigen en agenten, kunnen helemaal niet werken. Ook vreest Voor Werkende Ouders discussies tussen ouders en leerkrachten over de vraag of een kind naar school kan.