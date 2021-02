Belgische horeca nog langer dan een maand dicht • Catshuisoverleg over avondklok vervalt

De Belgische minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, heeft de hoop weggenomen dat de horeca in België op 1 maart weer open kan. Die hoop was gebaseerd op het besluit van het Overlegcomité dat kappers, vakantieparken, campings en dierentuinen vanaf 13 februari weer klanten mogen ontvangen.

"Ik begrijp dat heel goed. Als je nu cafébaas bent, of in de cultuursector werkt: dat is vreselijk, en ik weeg mijn woorden. Maar 1 maart, dat is volstrekt ondenkbaar", zei Vandenbroucke op de Vlaamse Radio 1.

Volgens Vandenbrouke kan de horeca pas weer open als er voldoende voortgang is geboekt bij het vaccineren. "Een belangrijk kantelmoment zal zijn als de hele kwetsbare groep mensen in ons land gevaccineerd is. Dan spreek ik over alle mensen van boven de 65, over mensen met bijkomende ziektes die hen kwetsbaar maken en over het zorgpersoneel. Daar gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het doel wel helder is, maar wanneer we er zullen geraken niet. We zijn daar afhankelijk van de levering van vaccins."