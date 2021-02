Avondklok op Aruba blijft gelden • Vier marineschepen uit de vaart om corona

Canadese oppositiepartijen en hulporganisaties als Oxfam hebben kritiek geuit op premier Trudeau vanwege het afnemen van vaccins via het Covax-mechanisme. Dat programma van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie is bedoeld om vaccins te verstrekken aan arme landen en te voorkomen dat rijke landen alle vaccins opkopen, maar ook westerse landen als Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en dus ook Canada ontvangen vaccins via Covax.

Volgens de premier is het logisch dat Canada 'aftapt' van Covax. "Onze bijdrage aan het programma was bedoeld om zowel arme landen te steunen als zelf meer vaccins te verkrijgen", zei hij op een persconferentie. Canada ontvangt eind juni zo'n 1,9 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin via Covax. Daarnaast heeft het ruim 400 miljoen doses aan vaccins direct bij zeven verschillende farmaceuten besteld, wat neerkomt op 10 prikken per inwoner.

Het spreekt in Trudeaus voordeel dat zijn land na het Verenigd Koninkrijk de grootste donateur aan het Covax-programma is: Canada heeft zo'n 246 miljoen dollar toegezegd. Nederland draagt 6 miljoen dollar bij. Daarnaast heeft de Europese Commissie 117 miljoen dollar toegezegd.