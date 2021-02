Coronacrisis voedingsbodem voor extremistische denkbeelden

Betoger tegen coronamaatregelen in een confrontatie met de politie - ANP

De zorgen nemen toe over mensen die door radicale denkbeelden een gevaar vormen. Bij het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) kwam voor de coronacrisis ongeveer één keer per maand een melding binnen, nu zijn dat er meerdere per week. En waar de zorgen voorheen vooral gingen over mogelijke jihadisten, gaat het merendeel van de meldingen nu over een heel andere groep: mensen die gevoed door bijvoorbeeld complotdenkers of extreemrechtse groepen online snel radicaliseren. "Iedereen kan de huidige wildheid online zien. Wij zien de echte mensen die daarachter zitten", zegt directeur Saskia Tempelman. De meldingen nemen een vlucht omdat door corona en de gevolgen daarvan meer mensen zich onzeker of angstig voelen, gaat de directeur verder. "Dat is een voedingsbodem voor extremisme. Mensen zijn bijvoorbeeld bang dat de staat het binnenkort niet meer in de hand heeft en er chaos uitbreekt. Ze gaan zichzelf en hun kinderen voorbereiden op hoe ze moeten overleven als het misgaat. Saskia Tempelman pleit voor meer bewustzijn:

Landelijk Steunpunt Extremisme krijgt meer meldingen over radicale denkbeelden - NOS

Tempelman benadrukt dat de meldingen niet gaan over kritisch of anders denken. Het steunpunt komt pas in beeld als mensen met extreme gedachten ook de wet overtreden of plannen hebben om geweld te gebruiken. Het persoonlijk leed is groot in gezinnen waar iemand zo radicaliseert dat ze aankloppen voor hulp, zegt ze. De meldingen worden bijvoorbeeld gedaan door opa's of oma's die vrezen dat hun kleinkinderen door ouders worden meegenomen in extreme complottheorieën. Of van partners die bang worden voor hun wederhelft. Niels is een van de mensen die namens het steunpunt gezinnen begeleidt en betrokken instanties adviseert. Hij ziet dat meer mensen op de hoogste treden staan van wat hij een 'radicaliseringsladder' noemt. "Die mensen zijn niet allemaal van plan om aanslagen te plegen. Maar met meer mensen op de hoogste treden van die ladder, is het wel voorstelbaarder geworden dat het een keer gebeurt."

Quote Er is veel meer wantrouwen. Je ziet het aantal complotdenkers toenemen en ook extreemrechts krijgt meer bijval. Niels, Landelijk Steunpunt Extremisme