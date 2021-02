Biden wil 'grillige' Trump toegang tot geheime informatie ontnemen

In zijn eerste tv-interview sinds zijn inauguratie maakte Biden duidelijk dat dat privilege wat hem betreft wordt afgenomen van Trump. "Ik denk dat het voor hem niet noodzakelijk is om die briefings te kunnen inzien", zei Biden tegen CBS News . "Wat is het nut daarvan, behalve dat hij mogelijk per ongeluk iets lekt?"

De woordvoerder van het Witte Huis zei eerder deze week dat de regering kijkt naar de kwestie. De voorzitter van de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Adam Schiff, is een van de mensen in Washington die oproept om Trumps toegang tot de briefings af te nemen. "Ik denk niet dat hij ermee te vertrouwen is, nu niet en in de toekomst niet."

Volgende week begint in de Senaat de behandeling van de tweede afzettingszaak tegen Trump. Hij zal daar zelf niet bij getuigen, werd gisteren bekend.