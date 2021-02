Bij een serie steekpartijen in Londen is een man om het leven gekomen. Ook zijn tien mensen gewond geraakt.

De politie kreeg binnen 2,5 uur meldingen van in totaal vijf steekincidenten in Croydon, in het zuiden van Londen. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie een van de gewonden.

Volgens de politie waren de steekpartijen het gevolg van ruzies en is er op dit moment geen aanleiding om te denken dat er een verband is.