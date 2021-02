Snottebellenbeleid aangepast: basisschoolkinderen met klachten blijven thuis

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, moeten vanaf komende maandag thuisblijven en getest worden als ze klachten hebben. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het zogeheten snottebellenbeleid in een nieuw advies aangepast.

Ouders moeten bij hun kinderen letten op coronasymptomen, maar ook op verkoudheidsklachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Ze hoeven niet thuis te blijven als ze af en toe hoesten of als ze bekende chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen wel met verkoudheidsklachten naar de dagopvang en gastouderopvang.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar moeten thuisblijven in afwachting van hun testuitslag. Als die negatief is, mogen ze weer naar school. Ze moeten wel thuisblijven als ze bij iemand in huis wonen die besmet is of die naast milde coronaklachten ook koorts heeft en/of benauwd is.

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Als een kind met milde klachten zeven dagen na de eerste ziektedag nog steeds dezelfde klachten heeft, mag het ook weer naar school.

Het OMT heeft zijn advies gewijzigd ten opzichte van de eerdere situatie vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus. Komende maandag mogen de basisscholen in het hele land weer open, voor het eerst dit kalenderjaar.